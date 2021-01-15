Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içindeki dolaşımda aşı pasaportu olması yönündeki talebinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, bunun kendi açılarından da değerlendirilecek bir konu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak, böyle bir şey yok. Bunu bizim de her şeyden önce dışişleri teşkilatımızla şöyle masaya yatırıp konuşmamız lazım, nedir, ne değildir diye." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan ile 25 Ocak'ta bir görüşme gerçekleşecek. AB ile de ilişkileri rayına oturtmak istiyoruz demiştiniz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz. Yunanistan ile Doğu Akdeniz, Ege meselesi, Kıbrıs meselesi mi konuşulacak?" şeklindeki soru üzerine, "1963'ten beri biz AB ile olan münasebetlerimizi, ilişkileri hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar AB bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz." dedi.

Gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gerek AB ülkeleriyle olan gelişmeler gerek AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gerek Almanya'nın dönem başkanlığında Şanşölye Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmeleri hatırlatan Erdoğan, ikili görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, "Tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Bu arada Dışişleri bakanlarımızın görüşmeleri olmuştur. Bizde bu istikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Şimdi gerek özel temsilcilerimiz ardından Sayın Başbakan'la benim yapabileceğim bir görüşme. Bunların adımlarını atabiliriz, dedik. Gelişmeler bu istikamette." değerlendirmesini yaptı.