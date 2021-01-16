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AK Parti MKYK’nın perde arkası! Büyük kongre için hız verildi

MKYK’nın perde arkası ortaya çıktı. Başkan MKYK’da AK Parti büyük kongresinin bir an önce yapılmasını istedi. muhabiri ’dan detayları aktardı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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AK Parti MKYK’nın perde arkası! Büyük kongre için hız verildi

'nin son yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Teşkilat Başkanlığı bir sunum yaptı. Sonrasında büyük kongre için tarihler üzerinde duruldu.

7. Büyük Olağan Kongre için net bir tarih ortaya çıkmadı. Mart ayı sonunda gerçekleşebilir. Bunun için salon kiralamış durumda. ayı başı içinde bir salon kiralama söz konusu.

Başkan 'nın toplantıda "Büyük kongremizi yapalım." dediği belirtildi.

Bu nedenle süreç hızlandı. Bu kapsamda il kongreleri yapılmaya devam ediyor.

ve kongrelerinin şubat ayı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

Kesin tarih ancak 21 Şubat'taki MKYK'nın toplantısından sonra ortaya çıkacak.

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AK Parti MKYK’nın perde arkası! Büyük kongre için hız verildi AK PARTİ MKYK’NIN PERDE ARKASI! BÜYÜK KONGRE İÇİN HIZ VERİLDİ

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