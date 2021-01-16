AK Parti MKYK’nın perde arkası! Büyük kongre için hız verildi
AK Parti MKYK’nın perde arkası ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan MKYK’da AK Parti büyük kongresinin bir an önce yapılmasını istedi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara’dan detayları aktardı.
GÜNDEM ahaber.com.tr
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti'nin son yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Teşkilat Başkanlığı bir sunum yaptı. Sonrasında büyük kongre için tarihler üzerinde duruldu.
7. Büyük Olağan Kongre için net bir tarih ortaya çıkmadı. Mart ayı sonunda gerçekleşebilir. Bunun için salon kiralamış durumda. Nisan ayı başı içinde bir salon kiralama söz konusu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın toplantıda "Büyük kongremizi yapalım." dediği belirtildi.
Bu nedenle süreç hızlandı. Bu kapsamda il kongreleri yapılmaya devam ediyor.
Kesin tarih ancak 21 Şubat'taki MKYK'nın toplantısından sonra ortaya çıkacak.