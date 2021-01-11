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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İkinci dönem... MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İkinci dönem... Son dakika... Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim sistemine geçiş tarihi merak ediliyor. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği eğitim sisteminde nasıl bir değişiklik olacağı konusunda detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İkinci dönem okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 11.01.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 12:58
Son dakika... Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Salgın nedeniyle online eğitime geçen öğrenciler, yarıyıl tatili için hazırlıklara başlarken, bir yandan da yüz yüze eğitim ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İkinci dönem okullar açılacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Uzaktan eğitimde imkanları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. 15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz." ÇALIŞMA TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada,
"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek." dedi. YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yarıyıl tatili ile ikinci dönem gerçekleştirilecek ara tatil birleştirildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
KARNE VERİLECEK Mİ?
Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alınacağını bildirdi. Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.
Üniversiteye giriş sınavında belirleyici bir rol taşıyan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencilerin dönem sonu karne notlarıyla belirleniyor. Adil bir ölçme ve değerlendirme süreci yaşanması için Milli Eğitim Bakanlığı lise birinci dönem karne notlarının ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenmesi kararını aldı.