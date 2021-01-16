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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Açıköğretim öğrencileri dikkat! Sınavınız iptal olabilir! 2021 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Son dakika: Açıköğretim öğrencileri dikkat! Sınavınız iptal olabilir! 2021 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Açıköğretim final sınavına katılacak öğrenciler için son dakika uyarısı geldi. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen takvime göre, 2020-2021 güz dönemi final sınavı 16 Ocak'ta başlıyor. Sınava katılacak öğrencilerin sınavının geçerli olması için bazı kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 16.01.2021 13:27
Son dakika... AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 güz dönemi final sınavı başladı. Online sınavlarda kopya çeken binlerce öğrencinin sınavları iptal edildi. AÖF tarafından final sınavına katılacak öğrencilere kopya konusunda uyarı geldi. Peki, 2021 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF'TEN SON DAKİKA UYARISI
AÖF online sınavlarında kopya çeken binlerce öğrencinin sınavı iptal edildi. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklaması ile, öğrencilerin bu hataya yeniden düşmemesi için uyarı yapıldı.
AÖF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güz Dönemi Çevrimiçi Ara Sınavlara 1.073.478 öğrencimiz katılmış ve 5.907.281 dersin sınavı başarıyla tamamlanmıştır. Bu Bağlamda, Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Yönergesi gereği sınav kurallarına aykırı davranan 3.049 öğrencinin sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılmıştır. Aynı uygulama dönem sonu sınavları için de devam edecektir" AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 güz dönemi final sınavı tarihleri:
1. Yarıyıl Dersleri ve 5. Yarıyıl Fark Dersleri:
16-17-18 Ocak 2021
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri:
23-24-25 Ocak 2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.