AÖF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güz Dönemi Çevrimiçi Ara Sınavlara 1.073.478 öğrencimiz katılmış ve 5.907.281 dersin sınavı başarıyla tamamlanmıştır. Bu Bağlamda, Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Yönergesi gereği sınav kurallarına aykırı davranan 3.049 öğrencinin sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılmıştır. Aynı uygulama dönem sonu sınavları için de devam edecektir"