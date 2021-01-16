"ZARARIMIZI KİM KARŞILAYACAK?"

Sefa Çetin isimli sürücü, "Belediye burada çalışma yapıyor, hiçbir işaret koymuyor. Hafta sonu kısıtlamalar var. O zaman çalışabilirler. Sabah iki araç kaza yaptı. Şimdi benim aracım kaldırıma çıktı. Benim zararımı kim karşılayacak? Bu bölgede bu kadar büyük bir göbeğe hiçbir şekilde gerek yoktu. Kısıtlamalar varken neden şimdi yapıyorlar? Memnun değilim." dedi.