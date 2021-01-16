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CHP'li İBB'nin Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu! Vatandaşlar isyan etti: Bubi tuzağı gibi

'nin 'ta döner kavşakta yaptığı yeni düzenleme sürücülerin tepkisine ve kaza yapmasına neden oldu. Kaza yapanlardan , kavşak çalışmalarında hiçbir bilgilendirme levhası bulunmadığını belirterek, "Yol çalışması bubi tuzağı gibi." diyerek isyane etti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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CHP'li İBB'nin Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu! Vatandaşlar isyan etti: Bubi tuzağı gibi

'ta trafiğin en yoğun olduğu kesimlerden biri olan 'ndeki Hürriyet ile 'nın kesiştiği noktadaki döner kavşakta düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

Mevcut döner kavşağın bir bölümü korunurken, belirlenen adanın çevresine büyük bir armut şeklinde yeni düzenleme yapılması için beton bloklar yerleştirildi.

Döner kavşağa gelen bazı sürücüler hiçbir trafik işareti göremeyince her zamanki gibi dönmek isteyince duramayarak araçlarının ön lastikleri beton blokların üzerine çıkmaya başladı.

Bölgede bulunanlar Cuma günü bu nedenle 3 ayrı kaza olduğunu söyledi.

"ZARARIMIZI KİM KARŞILAYACAK?"
isimli sürücü, "Belediye burada çalışma yapıyor, hiçbir işaret koymuyor. Hafta sonu kısıtlamalar var. O zaman çalışabilirler. Sabah iki araç kaza yaptı. Şimdi benim aracım kaldırıma çıktı. Benim zararımı kim karşılayacak? Bu bölgede bu kadar büyük bir göbeğe hiçbir şekilde gerek yoktu. Kısıtlamalar varken neden şimdi yapıyorlar? Memnun değilim." dedi.


Kaza yapanlardan ise, kavşak çalışmalarında hiçbir bilgilendirme levhası bulunmadığını belirterek, "Yol çalışması bubi tuzağı gibi. Burası bir göbek önünü kapatmışlar. Bu kadar şeye gerek yoktu. Işıklandırma sistemi ile buradaki sorunu çözebilirlerdi" diye konuştu.



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