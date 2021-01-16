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Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Son dakika haberine göre... 'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı, silah ve mühimmat dolu 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik kırsalında, 'Çınar-2 Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama yapan ekipler; PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda arama yapan ekipler, 'suikast silahı' olarak bilinen tabanca, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, dijital materyaller, hafıza kartları, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirdi.

Sığınaklarda bulunan, delil niteliğindeki malzemeler, muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar ise patlatılarak, kullanılamaz hale getirildi.

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