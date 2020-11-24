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Muharrem İnce duyurdu: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız

içinde yaşanan görüş ayrılıkları sonrasında "" adı altında farklı illeri ziyaret eden katıldığı canlı yayında "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız" ifadelerini kullandı. İnce ayrıca CHP'nin sokağı dinlemediğini ve sadece sahil kesimlerinde gezdiğini ifade etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Muharrem İnce duyurdu: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız

içerisinde yaşanan çatlaklar sonrasında "" adıyla 'nin farklı illerini ziyaret eden , Haber Global'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'Yİ DÜZELTEMEZSEK PARTİ KURACAĞIM

Parti hazırlıkları yaptığı iddia edilen Muharrem İnce "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız" ifadelerini kullandı. Sokakları gezdiğini belirten İnce 47 ili ziyaret ettiğini belirtirken, pandemi döneminde bu ziyaretlerin zorlaştığını da belirtti.

CHP HEP DENİZ KENARLARINI GEZİYOR

CHP'nin ülkenin doğu kısmında bulunmamasını eleştiren İnce "Biz sokağı dinliyoruz. CHP yönetimi de 2 sene sonra çıktı ve şöyle bir gezdiler. Ama hep deniz kenarlarında gezdiler. CHP'ye ait olan yerlerde gezdiler. Ağrı'ya gitmediler." ifadelerini kullandı.

İHRAÇ EDİLME KAYGIM YOK

İnce partiden ihraç edilip edilmeme konusunda bir kaygısının olmadığını ve bu konuda kişisel bir hırsının olmadığını da belirtti.

Son dakika: Muharrem İnce yol haritasını açıkladı SON DAKİKA: MUHARREM İNCE YOL HARİTASINI AÇIKLADI

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