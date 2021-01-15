Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist Suriye sınırında yakalandı
Son dakika haberine göre... Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalandı. Operasyonla ilgili detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Murat Sekban, “Kilis’ten yasa dışı yollara Türkiye’ye geçmek isteyen Özbekistan uyruklu bir DEAŞ üyesi terörist yakalanarak gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan ve yakalanan teröristin sorgusu sürüyor. Ekiplerin dikkati sayesinde bu terörist yakalandı.” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasından sınırda kırmızı bültenle aranan bir teröristin yakalandığı belirtildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Suriye'den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında yakalandı.
Yakalanan kişinin Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi."
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI! TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yadan Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan *Poyraz Bulanık* kod adlı *Kurban Pehlivan* olduğu tespit edildi.