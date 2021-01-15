15 Ocak 2021, Cuma
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist Suriye sınırında yakalandı

Son dakika haberine göre... Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken sınırında yakalandı. Operasyonla ilgili detayları muhabiri Murat Sekban aktardı. Murat Sekban, “Kilis’ten yasa dışı yollara Türkiye’ye geçmek isteyen Özbekistan uyruklu bir DEAŞ üyesi terörist yakalanarak gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan ve yakalanan teröristin sorgusu sürüyor. Ekiplerin dikkati sayesinde bu terörist yakalandı.” dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasından sınırda kırmızı bültenle aranan bir teröristin yakalandığı belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Suriye'den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında yakalandı.

Yakalanan kişinin Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi."

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Öte yadan Yıldırım operasyonları kapsamında, Sehi Ormanları kırsalında, 10-11Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile destekli, (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan *Poyraz Bulanık* kod adlı ** olduğu tespit edildi.

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