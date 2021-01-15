Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist Suriye sınırında yakalandı

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI! TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yadan Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.