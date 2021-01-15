Başkan Erdoğan'dan 'aşının yan etkisi oldu mu?' sorusuna yanıt

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında muhabirlerin "Yaptırdığınız korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna "Şu ana kadar olmadı. Sapasağlamım" ifadeleriyle yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptırdığı COVID-19 aşısı ile ilgili herhangi bir yan etki hissetmediğini, 28 gün sonra ikinci doz aşıyı olacağını söyledi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"28 GÜN SONRA İKİNCİ AŞIMIZI OLACAĞIZ"



Erdoğan dün akşam olduğu COVID-19 aşısı ile ilgili herhangi bir yan etki hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil, Evelallah sapsağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" diye konuştu.