15 Ocak 2021, Cuma
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Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Son dakika haberi... aşılarının 81 ile dağıtılmasının ardından kitlesel aşılanmaya geçmiş oldu. 15 Ocak 2021 saat 15.40 itibarıyla 485 bin 159 kişi koronavirüs aşısı oldu. Öte yandan , " Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden olanların yan etkiler ile karşılaştığında ne yapacaklarını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı.

Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:

Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

AŞI UYGULANAN BÖLGEDE AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz.

Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

YORGUNLUK
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

HAFİF ATEŞ, TİTREME
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

BAŞ AĞRISI
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

KAS/EKLEM AĞRISI
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

KUSMA, İSHAL
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

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