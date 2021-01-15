Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı.