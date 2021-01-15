Korona aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama
Son dakika haberi... Koronavirüs aşılarının 81 ile dağıtılmasının ardından Türkiye kitlesel aşılanmaya geçmiş oldu. 15 Ocak 2021 saat 15.40 itibarıyla 485 bin 159 kişi koronavirüs aşısı oldu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden Covid-19 aşısı olanların yan etkiler ile karşılaştığında ne yapacaklarını açıkladı. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı.
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:
AŞI UYGULANAN BÖLGEDE AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz.
Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
YORGUNLUK
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
HAFİF ATEŞ, TİTREME
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
BAŞ AĞRISI
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
KAS/EKLEM AĞRISI
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
KUSMA, İSHAL
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.