Son dakika: DEİK üyeleri ile toplantı! Başkan Erdoğan bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı

Tüm iş adamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Az önce bitişikte uzun yıllar ihmal edilen Topkapı Sarayı'ndaki 5 bini aşkın resim ve 533 tanesinin bakımı yapılması suretiyle depolardan çıkarılıp buraya getirildi. Resim müzesinin açılışını yaptık. Binalarımıza taşıyarak tüm insanlığa sunacağız. 2021'in esenlik sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bu sene koronavirüsten dolayı DEİK'le bir araya gelemedik. Türk İş Konseyinin 10'uncusunu gerçekleştiremedik. Şu ana kadar nasıl çalışmaları yürüttüysek bundan sonra da devam edeceğiz.

Ticaret diplomasisinde yeni sıçramaya gereksinim duyuyoruz. Pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük. Sadece iç piyasaya odaklananlar olumsuz etkilenirken, inovasyon ve argeye önem verenler salgını hafif atlattı ve müşteri yelpazesini genişletti. İş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyoruz. Güvenilirlikleriyle Türk firmaları rakiplerine fark atıyor.