15 Ocak 2021, Cuma
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Adalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izni çıktı

Adalet Bakanlığı, 'la ilgili yaptığı açıklaması nedeniyle yönetimi hakkında soruşturma izni verdi. Savcılık, açıklamada imzası bulunan 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracak. Baro Başkanı ’ın da aralarında olduğu 11 yönetim kurulu üyesinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 tarihinde ’daki Hacı Bayram Camii'nde verdiği hutbesiyle ilgili basın açıklaması yapmıştı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Adalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izni çıktı

, geçen yıl Nisan ayında 'ın, 'nde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesindeki sözlerini, yazılı açıklama yaparak eleştirdi.

Açıklamada kullanılan ifadeler nedeniyle başta olmak üzere birçok kişi Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulunurken, da inceleme başlattı.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİNİ VERDİ

İnceleme kapsamında Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istendi. Baro yönetimi de ortak şekilde hazırlanan savunmayı savcılığa gönderdi.

Savcılık, ifadelerin alınmasının ardından ilgili yasa gereği dosyayı soruşturma izni için, gönderdi. Bakanlık, yapılan incelemenin ardından savcılığa, açıklama nedeniyle Ankara Barosu hakkında soruşturma izni verdi.

11 İSİM İFADEYE ÇAĞIRILACAK

oruşturma izni verilmesi ardından savcılık, açıklamada imzası bulunan aralarında Ankara Barosu Başkanı Avukat 'ın da bulunduğu 11 Baro yöneticisini ifadeye çağıracak. İfadelerin alınmasının ardından dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.

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