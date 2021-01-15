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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması

A Haber
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Giriş: 15.01.2021 08:28
Güncelleme:15.01.2021 08:34
Son dakika haberi... 15 Ocak 2021 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 15 Ocak 2021 Cuma hava durumu tahminleri...

Son dakika haberi... 15 Ocak 2021 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 15 Ocak 2021 Cuma hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve birçok il için yoğun kar uyarısı | 15 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN YOĞUN KAR UYARISI | 15 OCAK 2021 HAVA DURUMU
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