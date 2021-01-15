Son dakika haberi... 15 Ocak 2021 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 15 Ocak 2021 Cuma hava durumu tahminleri...

Son dakika haberi... 15 Ocak 2021 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 15 Ocak 2021 Cuma hava durumu tahminleri...