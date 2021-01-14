Tarih belli oldu mu? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Türkiye'de koronavirüs aşılama süreci başladı. Salgının önüne geçebilmek için bazı kısıtlamaların uygulandığı Türkiye'de aşı uygulamasının başlamasının ardından kısıtlamaların kalkacağı tarih araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte habrin detayları...
Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de koronavirüs aşılama süreci başladı. Aşı süreci ile birlikte en çok merak edilen konular arasında kısıtlamaların sona ereceği tarih oldu. Konu hakkında son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK? KISITLAMALAR...
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı dahil tüm kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor.Başkan Erdoğan, salgının seyrine göre kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını bildirdi. İlerleye günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bu konu yeniden gündeme gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 9 bin 463 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 729 bin 595'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839, vefat sayısı 23 bin 325, yeni tespit edilen hasta sayısı 971, ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU, CORONAVAC AŞISI İÇİN "ACİL KULLANIM ONAYI" VERDİ
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında
değerlendirildiği belirtildi.
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2021'in ilk basın toplantısını düzenlediklerine işaret etti.
Koca, aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir." dedi.
İLK CORONAVAC AŞISI SAĞLIK BAKANI KOCA'YA YAPILDI
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği hastanede sağlık görevlilerince aşı yapılan Koca, "Tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız, bugün öyle bir gün." ifadesi kullandı. Aşılamanın dünyada başlamasıyla bu ışığın görüldüğünü kaydeden Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Koca, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." dedi.