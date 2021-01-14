Tarih belli oldu mu? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de koronavirüs aşılama süreci başladı. Aşı süreci ile birlikte en çok merak edilen konular arasında kısıtlamaların sona ereceği tarih oldu. Konu hakkında son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK? KISITLAMALAR...

Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı dahil tüm kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor.Başkan Erdoğan, salgının seyrine göre kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını bildirdi. İlerleye günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bu konu yeniden gündeme gelecek.