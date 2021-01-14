Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj: Ben de aşı oldum

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. Bu haber sonrası Başkan Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" paylaşımında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çin'den gelen koronavirüs aşılarının yapımına başlandı. Türkiye'de aşıyı olan ilk isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AŞI OLDU

Bugün gözler yeniden Ankara Şehir Hastanesi'ne çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEGRAM'DAN MESAJ PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" paylaşımında bulundu.

"Günaydın, sevgili kardeşim.

Bugün mesaimize AK Parti genel merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 2'de MKYK, akşam saat 5'te de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz.

Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Ben de aşı oldum..."