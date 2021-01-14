14 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj: Ben de aşı oldum

Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj: Ben de aşı oldum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2021 18:39
Güncelleme:14.01.2021 19:49
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. Bu haber sonrası Başkan Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" paylaşımında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çin'den gelen koronavirüs aşılarının yapımına başlandı. Türkiye'de aşıyı olan ilk isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AŞI OLDU

Bugün gözler yeniden Ankara Şehir Hastanesi'ne çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEGRAM'DAN MESAJ PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" paylaşımında bulundu.

"Günaydın, sevgili kardeşim.

Bugün mesaimize AK Parti genel merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 2'de MKYK, akşam saat 5'te de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz.

Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Ben de aşı oldum..."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 aşısı vurulduğu o anlar
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 aşısı vurulduğu o anlar
Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı
"Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı"
Son dakika: Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek |Video
Son dakika: Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek |Video
Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj: Ben de aşı oldum
Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj: Ben de aşı oldum
Başkan Erdoğan COVID-19 aşısı oldu
Başkan Erdoğan COVID-19 aşısı oldu
AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Başbuğ'a tepki
AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Başbuğ'a tepki
Başkan Erdoğan COVID-19 aşısı yaptıracak
Başkan Erdoğan COVID-19 aşısı yaptıracak
Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal medyadan paylaştı
Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal medyadan paylaştı
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan A Haber'de kar uyarısında bulundu!
Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan A Haber'de kar uyarısında bulundu!
İstanbul'a kar yağışı başladı! Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!
İstanbul'a kar yağışı başladı! Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!
Aşıda öncelikli gruplar kimler?
Aşıda öncelikli gruplar kimler?
Daha Fazla Video Göster