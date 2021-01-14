Müge Anlı'nın gün yüzüne çıkardığı Palu Ailesi'nin davasında son dakika gelişmesi!

AVUKAT MAHKEME BAŞKANININ REDDİNİ TALEP ETTİ

Hava Palu'nun avukatı Ercan Arı ise, "Daha önce heyetinizce sanıkların mahkumiyetine karar verilmiştir. Bu karara katılan başkan olarak sizi reddediyoruz. Öte yandan, az önce meslektaşım tarafından bildirilen tanıkların dinlenilmesini biz de talep ediyoruz. Bunun dışında, dinlenilen diğer tanıklara soru sorma hakkımızın kullanılabilmesi için yeniden dinlenilmelerini istiyoruz. Maktulün ölüm nedeni konusunda bilirkişi raporu alınmasını biz de talep ediyoruz. Zira uzmanlarca bu konuda yapılmış bir tespit bulunmamaktadır. Maktul savunmalarda belirtildiği şekilde Tuncer Ustael tarafından gömüldüğü anda hayatta olabilir ve bundan sonraki aşamada ölmüş olabilir. Bu durumda şüphede müvekkilimin yararlanması gerekir. Tüm bu gerekçelerle müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum. Müvekkilimin eylemleriyle ölüm arasında illiyet bağı kesilmiştir" dedi.