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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin gözü Müge Anlı'nın aydınlattığı Palu ailesi davasında! İşte Palu ailesinin dosyasındaki son gelişmeler Türkiye'nin gözü Müge Anlı'nın aydınlattığı Palu ailesi davasında! İşte Palu ailesinin dosyasındaki son gelişmeler
Müge Anlı canlı yayınlanan programında Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesinin skandallarını ortaya çıkarmayı başarmıştı. Müge Anlı ile aylarca araştırılan davada Palu ailesi fertleri tek tek gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte Palu ailesinin dosyası geliştirildi. Başlayan davadaki son gelişmeler herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 18:22
ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Palu ailesi aylarca Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Müge Anlı'nın skandal aileyi çözmesinin ardından devreye emniyet girdi. Gözaltına alınan Palu ailesinin davası başladı. İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTE PALU AİLESİ OLAYI
Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.
İŞTE MÜGE ANLI'DAKİ FLAŞ GÖRÜNTÜLER
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.
Emine Ustael, Hava, İsa, Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti.
Fatih Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş, tahliye edilmişti.
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar 24 Kasım'da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.