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Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?

Palu ailesi davasında karar verildi! Türkiye'nin tepkisini çeken Palu ailesi olayında mahkeme kararını açıkladı. Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Peki, Müge Anlı ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi kimdir? Palu ailesi ne yaptı? İlk olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Palu ailesi üyeleri; cinayet, tecavüz ve işkence ile anılır olmuştu. Palu ailesinin üstüne adeta kabus gibi çöken damat Ustael işlenen suçlardaki kritik isim olmuştu. İşte, Palu ailesi hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 13.02.2020 15:06 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 15:08
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Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?

Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi ne yaptı? Türkiye'nin aylarca konuştuğu Palu ailesi olayında mahkeme karar verdi. Palu ailesi davası kararı nedir? Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kocaeli'nde yaşayan Havva Palu, geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuş ve kayıp kızı ile torununun bulunmasını istemişti. İğrenç olayın detayları ortaya çıktıkça Türkiye aylarca "Palu ailesi" ve yaptıklarını konuşmuştu. İşte, Palu ailesi olayının tüm detayları…

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Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?

Palu ailesi Kocaeli'de yaşıyor. Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi.

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Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?

Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu.

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Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.

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Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?

Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü.