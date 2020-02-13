Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?

Palu ailesi davasında karar verildi! Türkiye'nin tepkisini çeken Palu ailesi olayında mahkeme kararını açıkladı. Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Peki, Müge Anlı ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi kimdir? Palu ailesi ne yaptı? İlk olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Palu ailesi üyeleri; cinayet, tecavüz ve işkence ile anılır olmuştu. Palu ailesinin üstüne adeta kabus gibi çöken damat Ustael işlenen suçlardaki kritik isim olmuştu. İşte, Palu ailesi hakkında tüm merak edilenler!