Hükümet veri merkezi için devreye girdi! Veri dayatmasının önüne geçilecek!
WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı gizlilik sözleşmesinin ardından herkes tarafından "verilerimiz çalınıyor mu? mesajlaşmalarımız takip mi ediliyor? WhatsApp bizi izliyor mu?" gibi sorular sorulmaya başlandı. Bu soruların ardından kullanıcılar WhatsApp hesaplarını silerek başta BİP olmak üzere güvenli buldukları diğer mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. WhatsApp'ın skandal gizlilik sözleşmesinin ardından Ankara'da dev bir veri merkezi kurulması kararı alındı.
TÜRKİYE'DEN KRİTİK ADIM
Edinilen bilgilere göre, bir süredir fizibilite çalışmaları devam eden Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatının bu yıl başlaması için çalışmalara başlanıldı.
Bu merkezle, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması sağlanacak. Daha önce fizibilite ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalarına başlanılan veri merkezi ile kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, yönetilebilir bir ekosistem tasarlandı.
VERİLERİMİZ ANKARA'DA KORUNACAK
Merkez ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Tek noktadan yönetimin sağlanması ile siber güvenlik tehditleri önlenebilecek ve bilgi güvenliği bakımından güçlü bir altyapı oluşturulacak.
Ankara'da inşaa edecek merkezde, nükleer, elektromanyetik saldırılarda dahi sistemler kesintiye uğramadan devam edecek.
308 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan tesiste teknolojik ekipmanların yer alacağı 15 bin metrekare bir beyaz alan oluşturulacak.
4 bölgeden oluşacak olan tesisin birinci bölgesinde gömülü bir tesis yer alacak.
Nükleer bir saldırıda dahi o tesis kendisini kapattığı zaman aylarca oradaki personel için hem yaşam alanları olacak, hem de sistemler hiç kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek.
TESİSİN YERİ DAHİL HER ŞEY GİZLİ
Ulusal güvenlik nedeniyle tesisin yerinin gizli tutulması planlanırken, projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, "güvenli alan" ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek. Veri Merkezi'ndeki verilerin bir kısmının yedekleneceği merkezler için ise özel sektörden hizmet alımı yapılacak.
Bunun için Türk Telekom ve Turkcell'in özel veri merkezlerinden de hizmet alınacak.
TBMM'DEN DE TEPKİ GELDİ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "WhatsApp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz" dedi.
Gelişmelerin, Türkiye'de yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koyduğunu dile getiren Yayman, "TBMM Genel Kurulu'nun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla komisyonumuzun paydaşları olan Adalet, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları komisyonumuza davet edilecek.
Onların yetkin görüşlerinden faydalanılacak. 26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı çağırıp, dinleyeceğiz" diye konuştu.
KULLANICI VERİLERİ GOOGLE'A SIZDI
Gizlilik sözleşmesini yenileyip, bunu kullanıcılara zorla kabul ettirmeye çalışan WhatsApp, yeni bir skandala imza attı. Yazılımsal hata nedeniyle kullanıcıların verilerini Google'a sızdırdı. WhatsApp'ta kullanıcıların oluşturduğu gruplar, Google aramalara düştü.
Arama sonuçlarında bunu görenler, WhatsApp gruplarına erişebilir hale geldi. Bu hata nedeniyle gizli WhatsApp gruplarının katılma linkleri de arama sonuçlarında yer aldı. Gruplara Google üzerinden girenler, kullanıcıların telefon numaraları ve fotoğraflarına erişme şansı buldu.
WhatsApp sorunu çözdü ama grup bilgilerinin ne kadar süre arama sonuçlarında yer aldığı bilinmiyor.
TELEGRAM 500 MİLYONU BULDU
Whatsapp'ın yeni güncellemeyle kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından dünyanın dört bir yanından Telegram'a göç başladı. Telegram, 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
Buna göre, sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı.
Bunların yüzde 38'i Asya'dan, yüzde 27'si Avrupa'dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.
Telegram'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:
"Teşekkür ederiz! Bu dönüm noktası, arkadaşlarını Telegram'a davet eden sizin gibi kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi. Son birkaç gün içinde katılan kişileriniz varsa, onları çıkartma veya görüntülü mesaj kullanarak karşılayabilirsiniz."