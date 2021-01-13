Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında COVID-19 aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca açıklama yaptı. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz COVID-19 aşısını oldu.

BAKAN KOCA: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER AYDINLIK

Bakan Koca aşı yapılmasının ardından 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.