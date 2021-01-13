Sağlık Bakanı Koca canlı yayında Çin aşısına acil kullanım onayı verildiğini açıkladı

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ithal edilen Sinovac şirketinin CoronaVac aşısına Türkiye'nin acil kullanım onay verdiğini ve Türkiye'de yarından (14 Ocak 2020) itibaren aşılaşamanın başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, "Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız." ifadelerini kullandı.