13 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul Emniyeti'nde bazı müdürlerin yeri değişti

Son dakika haberine göre; 'nde bazı şube ve ilçe müdürlüklerinde değişiklik yapıldı. İşte 'nde yeri değişen müdürler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: İstanbul Emniyeti'nde bazı müdürlerin yeri değişti

Yeni değişiklikle; Personel Müdürü Gökhan Bambal, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Bambal'dan boşalan Personel Müdürlüğü'ne ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Murat Özburun atandı.

Bir süredir müdür ataması bekleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Sultanbeyli Emniyet Müdürü Şekip Akın getirildi.

Akın'dan boşalan Sultanbeyli'nin yeni emniyet müdürü ise Caner Coşar oldu.

Yeni değişiklikle Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne Sinan Dallı, Bölge Trafik Müdürlüğüne ise Mustafa Demir getirildi.

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