Son dakika: İstanbul Valiliğinden "helikopter düştü" iddiasına açıklama
Son dakika haberi... İstanbul Beykoz Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü ihbarı haberi geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu haber sonrası İstanbul Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan “Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü" yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." dedi.
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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Beykoz Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü ihbarı üzerine bölgede aramalar yaptı.
Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle arama yapıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan "Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü" yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." dedi.
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