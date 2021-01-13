13 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul Valiliğinden "helikopter düştü" iddiasına açıklama

Son dakika haberi... bölgesinde helikopter düştü ihbarı haberi geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu haber sonrası Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan “Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü" yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: bölgesinde helikopter düştü ihbarı üzerine bölgede aramalar yaptı.

Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle arama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan "Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü" yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." dedi.

DETAYLAR GELİYOR...

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da helikopter düştü iddiası! SON DAKİKA HABERİ: İSTANBUL'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ İDDİASI!

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