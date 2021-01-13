Son dakika: İstanbul Valiliğinden "helikopter düştü" iddiasına açıklama

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan "Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü" yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." dedi.

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