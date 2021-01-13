13 Ocak 2021, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı: Gündemde aşı var! Gözler saat 18.00'de

Son dakika: Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı: Gündemde aşı var! Gözler saat 18.00'de

Son dakika haberine göre bu akşam saat 18.00'de Bakanı başkanlığında aşı takvimini görüşmek üzere toplanacak. Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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'nin aşı takvimi işliyor. Çinli firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapıldı.

Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak.

bu kez aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplanacak.

Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı saat 18:00'de Bakanı başkanlığında başlayacak.

Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar bekleniyor.

AŞI RANDEVULARI VERİLMEYE BAŞLANDI!
Koronavirüs aşı randevuları üzerinden verilmeye başladı. İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları , tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR DURUMDA
Koronavirüs aşısı için (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

BAŞTA ÖNCELİKLİ GRUPLAR
İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

E DEVLETTEN DE YAPILABİLECEK
MHRS sistemine Turkiye.gov.tr ya da mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

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