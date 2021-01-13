Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?
SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. İşte 13 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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8 OCAK 2021 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 13 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu.
İşte 13 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.
12 OCAK 2021 TABLOSU
11 OCAK 2021 TABLOSU
10 OCAK 2021 TABLOSU
9 OCAK 2021 TABLOSU
8 OCAK 2021 TABLOSU
7 OCAK 2021 TABLOSU
6 OCAK 2021 TABLOSU