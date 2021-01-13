13 Ocak 2021, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. İşte 13 Ocak 2021'e ait ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 13 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu.

İşte 13 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.

12 OCAK 2021 TABLOSU

11 OCAK 2021 TABLOSU

10 OCAK 2021 TABLOSU

9 OCAK 2021 TABLOSU

8 OCAK 2021 TABLOSU

7 OCAK 2021 TABLOSU

6 OCAK 2021 TABLOSU


5 OCAK 2021 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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