13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bingöl'de PKK'ya göz açtırılmadı!

Son dakika: Bingöl'de PKK'ya göz açtırılmadı!

'de, 2020'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ ile teröristlerin finans kaynağı uyuşturucuya yönelik polis ve jandarma ekiplerince 3 bin 440 operasyon gerçekleştirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Bingöl'de PKK'ya göz açtırılmadı!

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ ile teröristlerin finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik 2020 yılı içinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce 462, İl Jandarma Komutanlığı'nca 2 bin 978 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu kaydedilirken, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yardım eden 181 şüphelinin gözaltına alındığı, 6'sının sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Son dakika: Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu! Gözaltılar var SON DAKİKA: ŞIRNAK MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU! GÖZALTILAR VAR
Terör örgütü DHKP-C nasıl kurgulandı? DHKP-Cnin arkasında hangi ülkeler var? TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C NASIL KURGULANDI? DHKP-C'NİN ARKASINDA HANGİ ÜLKELER VAR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA