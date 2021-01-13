13 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terörist teslim oldu

Son dakika haberi...: İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının, örgüte 2010 ve 2014'te katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle 2021'de ikna yoluyla terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 3'e yükseldi.

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