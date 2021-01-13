Son dakika: Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 11 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 11 yükseldi.

Buna göre, geçen yıl kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 11 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,7 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2020'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,5 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artmasını bekliyordu. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,3 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:





SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ NEDİR?

Bir ülkenin gelişmesinde aynı zamanda uluslararası rekabette ülkeye güç katan en önemli sektörlerden olan Sanayi Sektörü, GSYH'nın bir birleşeni olup milli gelir büyümesinin ve ekonominin en önemli itici güçlerindendir. İstihdama önemli bir katkı sağlayan sanayi sektörü büyümeye de ciddi bir ivme kazandırmaktadır.

Sanayi Üretim Endeksi, ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomi politikalarının, kısa dönemdeki etkilerinin ölçülebilmesi amacıyla hesaplanmaktadır.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,7 artış gösterdi.

Perakende ciro, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1,6, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 1,3 yükseliş kaydedildi.