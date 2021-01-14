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CHP'li İBB'de 15 Temmuz gazisine mobing iddiası

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Giriş: 14.01.2021 08:57
Güncelleme:14.01.2021 09:01
15 Temmuz hain darbe girişiminde karşılarına dikildiği FETÖ'cüler tarafından yaralanan Mustafa Kürşat Yıldırım, gazi olarak İBB iştiraki İSPARK A.Ş'ye atanmıştı. CHP'li İBB'de önce müdürlük görevinden alınarak uzman yapıldı, ardından mobing uygulanarak zorla istifa ettirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bu duruma tepki göstererek “İBB, İspark AŞ’de müdür olan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ı önce uzmanlığa indirdi, sonra mobingle istifa ettirdi. Herkesi kucaklayacağız diye oy isteyenlerin, bir gaziye reva gördüğü zulüm CHP’li İBB’ye yakışsa da insanlığa yakışmıyor. Yazıklar olsun. İBB’de zulüm var” dedi

15 Temmuz hain darbe girişiminde karşılarına dikildiği FETÖ'cüler tarafından yaralanan Mustafa Kürşat Yıldırım, gazi olarak İBB iştiraki İSPARK A.Ş'ye atanmıştı. CHP'li İBB'de önce müdürlük görevinden alınarak uzman yapıldı, ardından mobing uygulanarak zorla istifa ettirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bu duruma tepki göstererek "İBB, İspark AŞ'de müdür olan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ı önce uzmanlığa indirdi, sonra mobingle istifa ettirdi. Herkesi kucaklayacağız diye oy isteyenlerin, bir gaziye reva gördüğü zulüm CHP'li İBB'ye yakışsa da insanlığa yakışmıyor. Yazıklar olsun. İBB'de zulüm var" dedi

CHPli İBB 15 Temmuz gazisini mobing uygulayarak istifa ettirdi! AK Partiden sert tepki geldi: Zulüm var CHP'Lİ İBB 15 TEMMUZ GAZİSİNİ MOBİNG UYGULAYARAK İSTİFA ETTİRDİ! AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ GELDİ: ZULÜM VAR
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İBB'de 15 Temmuz gazisine mobing iddiası
İBB'de 15 Temmuz gazisine mobing iddiası
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