İBB'nin skandal Kuşkonmaz Camii çalışması gökyüzünden görüntülendi

Üsküdar'da bulunan ve Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilen Kuşkonmaz Camii, CHP'li İBB'nin çalışmalarıyla Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İstanbul'un simge yapılarından olan ve Şemsi Paşa Camii olarak da bilinen Kuşkonmaz Camii'nin yalı olma özelliği ve orijinalliği, yol yapım çalışmasıyla yok edilecek.