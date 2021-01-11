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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İBB'nin skandal Kuşkonmaz Camii çalışması gökyüzünden görüntülendi İBB'nin skandal Kuşkonmaz Camii çalışması gökyüzünden görüntülendi
İBB'nin Türkiye'nin tarihi değerlerinden Kuşkonmaz Camii'nde başlattığı skandal çalışma tepki çekti. CHP'li İBB, Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilen Kuşkonmaz Camii'nin yalı olma özelliği ve orijinalliği, yol yapım çalışmasıyla yok edecek. Çalışmalar gökyüzünden görüntülendi.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 14:09
Üsküdar'da bulunan ve Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilen Kuşkonmaz Camii, CHP'li İBB'nin çalışmalarıyla Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İstanbul'un simge yapılarından olan ve Şemsi Paşa Camii olarak da bilinen Kuşkonmaz Camii'nin yalı olma özelliği ve orijinalliği, yol yapım çalışmasıyla yok edilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'un simge yapılarından birisi olan ve Mimar Sinan'ın 1580 yılında inşa ettiği Üsküdar sahilindeki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin deniz kıyısına yaya yolu yapmak için yerleştirilen çelik platform vatandaşlardan tarafından sosyal medyada protesto edildi.
İBB'nin skandal çalışmasıyla caminin tüm özelliğini kaybedeceğini savunan vatandaşlar Twitter'da "#SemsiPasaCamiineDokunma" hastagiyle kampanya başlattı.
Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.