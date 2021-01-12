12 Ocak 2021, Salı
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Aşıla! Önce kayıt sonra koronavirüs aşısı | Aşıla nasıl kullanılır?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Aşıla! Önce kayıt sonra koronavirüs aşısı | Aşıla nasıl kullanılır?

Son dakika haberine göre (Kovid-19) aşı kayıtları, 'nın geliştirdiği "" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Aşı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.


Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden , ve telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

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