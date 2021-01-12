Son dakika: Şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Eren Operasyonları' başladı

90 işbirlikçi yakalanmış,

707 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş,

258'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam

278 silah,

215 EYP,

399 el bombası,

2 ton 478 kg patlayıcı madde,

38 milyon kök kenevir,

17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.