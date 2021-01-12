12 Ocak 2021, Salı
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Son dakika: Mehmetçik'ten Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim! Görüntüler yayınlandı

Son dakika haberine göre  (MSB), (TSK) tarafından  Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiğini bildirdi. Bakanlık sosyal medya hesabından eğitimlere dair yeni fotoğraflar paylaştı.

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Son dakika: Mehmetçik'ten Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim! Görüntüler yayınlandı

MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelinin, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiği aktarıldı.



Milli Savunma Bakanlığı, eğitimlere dair sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelimiz, Libya Ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verildi" denildi.


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