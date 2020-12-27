Mehmetçik zorlu kış şartlarına rağmen PKK'ya göz açtırmadı! YILDIRIM-17 BESTA'dan dikkat çeken görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetleri zorlu kış şartlarına rağmen bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Hava şartları ne olursa olsun Mehmetçik, Van, Şırnak ve Siirt'te YILDIRIM-17 BESTA operasyona devam ediyor.
Mehmetçik'in son dönemde ağır darbe vurduğu PKK'nın kış yapılanmasına da gün yüzü gösterilmiyor. Vatanı koruma görevini tüm zorlu şartlara rağmen eksiksizce yerine getiren Türk askeri, Van, Şırnak ve Siirt'te operasyonlarını sürdürüyor.
YILDIZIM-17 BESTA DEVAM EDİYOR
Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak; İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "YILDIRIM-17 BESTA" Operasyonu devam etmektedir.
JÖH VE PÖH SAHADA
Söz konusu operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (3.251) personel [(197) operasyonel tim] görev almaktadır.
YURT İÇİNDE TERÖRİST KALMAYACAK
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (148) terörist etkisiz hale getirilmiş, (77) işbirlikçi yakalanmış, (571) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.