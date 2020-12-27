Mehmetçik zorlu kış şartlarına rağmen PKK'ya göz açtırmadı! YILDIRIM-17 BESTA'dan dikkat çeken görüntüler

YILDIZIM-17 BESTA DEVAM EDİYOR



Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak; İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "YILDIRIM-17 BESTA" Operasyonu devam etmektedir.