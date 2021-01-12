WhatsApp'ın sözleşme güncellemesi hakkındaki inceleme kararının gerekçesi açıklandı

AYRI AYRI AÇIK RIZA ALINMASI GEREKİYOR

Bu konularla ilgili Kurulun daha önce verdiği kararların hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu Kurul kararında da belirtildiği üzere, öncelikle kişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilerden alınan açık rıza, veri sorumluları tarafından bir hizmetin ifası için ön şart olarak ileri sürülemeyecektir. Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca kişisel verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve işlenme amacıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine uygun olarak işlenmesi, hangi kişisel verilerin işleneceği veya hangi amaçlarla kimlere aktarılacağı hususlarında gerekli bilgilendirmenin yapılmış olması ve her bir işleme/aktarma faaliyetine yönelik seçenek sunulmak suretiyle ayrı ayrı açık rıza alınması gerekmektedir.