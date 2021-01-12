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Son dakika: Bursa merkezli 3 ilde FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

Son dakika haberine göre,  merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika: Bursa merkezli 3 ilde FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon yaptı.



2'Sİ ERKEK 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Örgütün 'güncel kadın' yapılanmasında oldukları belirlenen 16 şüphelinin, Bursa, Ankara ve Hatay'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda aralarında sohbet imamı, bölge temsilcisi, öğrenci sorumlusu, ev ablası ile 'bylock' kullanıcılarının da olduğu 2'si erkek 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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