Son dakika: Bakanlık açıkladı: 3 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM DHA
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İçişleri Bakanlığından Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
detaylar gelecek...