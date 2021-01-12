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Son dakika: Bakanlık açıkladı: 3 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... : -Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika: Bakanlık açıkladı: 3 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bitlis-Sehi Ormanlarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

detaylar gelecek...

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