Son dakika: Bu sene turizmde 'V' çıkış bekleniyor

Dijital yapılan çalışmalara olan ilginin oldukça fazla olduğunu aktaran Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Atatürk Kültür Merkezi'nin 24 saat yaşayacak bir merkez olarak planlandığını ifade eden Ersoy, geçtiğimiz aylarda yeniden ziyarete açılan Galata Kulesi'nin Topkapı Sarayı'ndan daha çok ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de restorasyonlarda kademeli açılış sistemine geçildiğini böylelikle turistlerin ziyaretçi ayağının kesilmediğini belirten Ersoy, "Bodrum Kalesi'nin üçüncü etabının 2021 Mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı. Sümela Manastırı'nda profesyonel dağcıların ekip içerisinde yer aldığını bildiren Ersoy, restorasyon tamamlandığında daha önce hiç ziyarete açılmamış olan üçüncü etabında 2021 yılında tamamlanarak ziyaretçilerine açılacağını belirtti.

4 bin 400 eserin Türkiye'ye getirildiğini anlatan Ersoy, dünyanın en büyük ve en etkili Havalimanı müzesinin Türkiye'de olduğunu hatırlattı. Müzenin ülkenin tanıtımında önemli bir potansiyeli olduğunu söyleyen Ersoy, müzelerin dijital ortama taşınmasıyla 12 milyondan fazla ziyaretçinin müzeleri online ziyaret ettiğini belirtti.

Ersoy, "UNESCO dünya miras listesi bir genel tanım. somut olmayan kültürel miras 18 taneyi bulmuştu, bu sene Aralık ayında 2 tane daha UNESCO tarafından tescil edildi. Bir tanesi mangala bir tanesi de minyatür sanatı. Sayısı 20ye çıktı. Ayrıca 2018 yılında listeye alınan Göbeklitepe'yle birlikte UNESCO dünya listesi varlık sayımızı 18'e çıkardık. Biz yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım projeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay sonra siz detaylı açıklamayı yapacağız. Araştırmalar tamamlasın bölgede birkaç kazı daha yapacağız, muhtemelen Urfa bölgesi. Mısır Piramitleri neyse Urfa belgesi bizim için oldukça değerli. 2021'de en etkili arkeolojik kazılar orda gerçekleşmiş olacak zaten başladı. Dünyaya ses getiren projelerden biri olacağını düşünüyorum. Yine Malatya'daki Aslantepe miras kurulu toplantısına hazır hale getirildi. Muhtemelen 19'uncu miras listemiz olarak hayata geçer diye düşünüyorum" dedi.

Ersoy toplantının ardından medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin uluslararası trafik kurallarına uyacağını bildiren Ersoy, "Dünya bir karar alırsa en hızlı karar alan biz olacağız. Dünya ne karar alırsa; bizim hızımız teknolojimiz buna yeter korona virüs tedbirlerinin bilim kurulunun kararları çerçevesinde alındığını kaydetti.

Korona virüs tedbirlerinin Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlendiğini belirten Bakan Ersoy, 30 bin 744 sanatçıya Ocak ayı itibari ile sanatçı ödemelerinin başlayacağını da açıkladı.

Toplantının ardın Bakan Ersoy medya temsilcileriyle birlikte müzeyi gezdi.