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Son dakika...Vali müjdeyi verdi: Vaka sayıları son 9 ayın en düşük seviyesinde!

Son dakika haberi... Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, alınan tedbirler sonucunda il genelinde sayılarının son 9 ayın en düşük seviyesine geldiğini bildirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika...Vali müjdeyi verdi: Vaka sayıları son 9 ayın en düşük seviyesinde!

Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, hizmet binasında bir araya geldiği gazetecilere, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TEDBİRLER SÜRECEK

Bugün itibarıyla il genelinde sayılarında çok ciddi düşüş yaşandığını belirten Hacıbektaşoğlu, tedbirlerin aksatılmadan devam edeceğini söyledi.

21 MART'TA İLK VAKA

Hacıbektaşoğlu, kurallara uyan herkese teşekkür ederek Siirt'te 21 Mart'ta ilk vakanın görüldüğünü, ilk günden bugüne ilgili tüm kurumlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm toplumun hep beraber salgınla mücadele ettiğini anlattı.

AZALMA VAR

Salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Hacıbektaşoğlu, hasta sayısının çok azaldığını vurguladı. Hacıbektaşoğlu, salgın döneminin çok kolay geçmediğini ifade ederek şöyle devam etti:

9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

"Hepimizin işinde, hayatında ve evinde çok sıkıntılarla geçti ama çok önemli tedbirler alındı, uygulandı. Herkes bunu üstlendi, sahiplendi. Yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlikle çok şükür bugünlere geldik. Şu an itibarıyla Kovid-19 vakaları son 9 ayın en düşük seviyesine geldi. Yani salgının başladığı birinci ve ikinci aya neredeyse geriledik vaka sayıları olarak. Geçen aralık ayı pik yapmıştık. Bugün yüzde 89,3 ile aralık ayına göre vaka sayılarımız düşmüş durumda. Mart ve nisan ayları seviyelerine geldik. Salgının başladığı ilk aylara geldi."

SINIRLARA DAYANDIĞIMIZ NOKTALAR OLDU

Vali Hacıbektaşoğlu, çok büyük mücadeleler verildiğini anlatarak "Kapasitemiz yetti ama kapasitemizin sınırlarına dayandığımız noktalar oldu, bir iki ay özellikle ama Allah'a şükür kapasitemiz yetti, baş ettik. Başta hekimlerimiz, filyasyon ekiplerimiz ve çalışanlar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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