Operasyonda komandolara eşlik etti! Nehirden geçemeyen köpeğe Mehmetçik'ten yardım eli

Bölgede yapılan arama-taramalarda; 14.5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı (yaklaşık bin adet), 12,5 mm Doçka mühimmatı (Bin adet), 14,5 mm Doçka mühimmatı (yaklaşık 2 bin adet) ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" ifadeleri yer aldı.

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