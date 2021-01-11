



Kadir Aydar'ın ise ifadesinde, Gül Derya Demir'in bu iddialarını yalanlayarak, "Vekil Suzan Şahin ile bir görüşmemiz oldu. Ancak kendisi bana böyle bir şey söylemedi. Aramızda Gül Derya Demir'in söylediği gibi bir konuşma geçmemiştir. Suzan Şahin, şahittir. Ona da sorabilirsiniz" dediği öne sürüldü.

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