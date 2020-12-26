Kılıçdaroğlu’nun ‘Güvenin’ dediği Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir Aydar 300 milyon rüşvet aldı

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerinde "Ceyhanlılar Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum, ben ona çok güveniyorum, siz de ona güvenin" diyerek tanıttığı ve yürütülen rüşvet soruştuması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın imara aykırı 100'e yakın projeye ruhsat vererek yaklaşık 300 milyon lira rüşvet aldığı belirlendi.

AİDAT ALIR GİBİ

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Başkan Aydar ve ekibinin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları, özellikle rüşvetleri 3. Lig'de oynayan Ceyhan Belediyespor'a yardım adı altında aldıkları belirlendi.