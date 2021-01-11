Aşıların illere dağıtımının nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yamanoğlu, "Araçlarımızın sıcaklığı, eksi 20 ile artı 20 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hem uzaktan hem de kayıtlı şekilde sürekli izlenebiliyor. Araçlar, aşıların dağıtımını yaparken tek bir ile gitmiyor. Güzergah ve rota planlaması yapılıyor. Bu durum, aşının hacmine ve gidilecek yere göre değişmekle birlikte genelde rotalarımız var. Bu rotalarla Ankara'dan çıkan araç Türkiye'nin en ücra köşesindeki ile kadar ulaşıyor." diye konuştu.