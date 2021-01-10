HDP’lilerin dağ kadrosundaki faaliyetlerini tek tek anlattılar!





MYK VE PM ÜYELERİ, ÖRGÜT İÇİNDE AKTİF



HDP MYK üyesi Zeynep Karaman: 2009- 2011 arası KCK Türkiye sözcülüğü görevinde yer aldı. 2014-2017 arasında KCK Türkiye kadın sözcülüğü ve HDP Kadın Meclisi sorumluluğu yaptı. HDP PM'de aktif olarak örgütsel faaliyetlerine devam etti.

HDP'li İbrahim Binici: KCK Türkiye yürütme üyesi. Birçok kez Kandil'e gidip geldi. PKK'nın organize ettiği Kobani olaylarının sorumlularındandır.

HDP MYK üyesi Ayşe Yağcı: Örgüt üyelerinin eğitimlerden sorumluydu. 2011-2013 arasında KCK Türkiye sözcülüğü yaptı. Kobani olayları ve özyönetim-özerklik açıklamalarıyla ilgili Kandil'e yazdığı raporda gençlerin ölümünden ve yıkılan şehirlerden sorumlu olmadığını belirtip örgütten ayrıldı.