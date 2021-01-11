Ankara depreminin yeraltındaki sesi korkuttu!

BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDELER

Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

ANKARA'DAKİ DEPREM ÇANKIRI VE ÇORUM'DA DA HİSSEDİLDİ

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çankırı ile Çorum'da da hissedildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin kentte hafif şekilde hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini söyledi. Vali Ayaz, taramaların ise devam ettiğini sözlerine ekledi.