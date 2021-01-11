Ankara depreminin yeraltındaki sesi korkuttu!
Son dakika haberine göre; Ankara'nın Kalecik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
Merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Ankara depremine ait ürkütücü sinyalin 66 kilometre uzaklıkta Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı.
Livaoğlu depremin ses kaydını işitebilir hale dönüştürdüklerini belirterek, "Deprem nispeten düşük büyüklükte olduğu için ses derin ve tok bir uğultu şeklinde işitilebiliyor. Alçak frekanslarda birkaç saniye içersinde sönümleniyor." dedi.
ANKARA'DA 4.5 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerinden elde edilen bilgiye göre, Ankara'da 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Kalecik ilçesi olduğu bildirildi. AFAD, Ankara'da hissedilen depremin saat 22.53'te, 13.19 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu.
VALİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
"GEÇMİŞ OLSUN"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDELER
Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
ANKARA'DAKİ DEPREM ÇANKIRI VE ÇORUM'DA DA HİSSEDİLDİ
Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çankırı ile Çorum'da da hissedildi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin kentte hafif şekilde hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini söyledi. Vali Ayaz, taramaların ise devam ettiğini sözlerine ekledi.
Çorum merkez ile Sungurlu ilçesinde de deprem hafif hissedildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, henüz olumsuz bir durumun yansımadığı bildirildi.
ANKARA'DA MEYDANA GELEN DEPREM, KIRIKKALE'DE HİSSEDİLDİ
Kırıkkale Valiliği, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin kentte de hissedildiğini, şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının bildirilmediğini açıkladı.
Saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kırıkkale'de de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kalecik'te meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.
Bütün ilçeler ve köylerle irtibata geçildiği aktarılan açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.