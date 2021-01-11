CHP'li Zeydan Karalar 2500 işçiyi kovdu yerlerine başkalarını alıyor

31 Mart 2019 seçimlerinden sonra koltuğa oturur oturmaz bugüne kadar "Bankamatikçi" diyerek 2 bin 500'den fazla işçinin işine son veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şimdi belediyeye işçi almaya hazırlanıyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Koza ve TV'A'ya geçtiğimiz hafta konuk olan başkan Karalar, "Belediyeye işçi alacak mısınız" sorusuna "İşçi almaya başlayacağım. Belediyenin ihtiyacı olan bölgelere işçi alımı gerçekleştireceğiz" sinyalini verdikten sonra şimdi çeşitli birimlere 210 işçinin alımı için başvurular yapılmaya başlandı.

DAHA 2 BİNİ BULMADI DEMİŞTİ

Yerel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir belediye çalışanını işten çıkarmayacağız" diyerek, namus sözü vermesine rağmen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bugüne kadar 2 bin 500'den fazla işçiyi kapı önüne koydu. Her platformda "Borçlu belediye aldım" diyerek geçmiş dönemi eleştiren ve işçi kıyımı gerçekleştiren Karalar, Özellikle meclis toplantılarda "Ne kadar işçi çıkardınız" sorularına, "Daha 2 bini bulmadı" şeklinde cevap vererek gergin anların yaşanmasına neden olmuştu.

210 KİŞİYİ İŞE ALACAK

Bugüne kadar 2 bin 500'den işçinin işine son veren Karalar, geçtiğimiz hafta konuk olduğu TV A ve Koza TV'de belediyeyi işçi alacağını söyledi. Karalar, "Yeni yıl ile birlikte nereye ihtiyacımız var ise oraya işçileri alacağız. Eğer kamyon şoförü ihtiyacı varsa alacağız" diye konuştu. Karalar, bu konuşmanın ardından hiç zaman kaybetmedi ve 75 düz işçi, 30 operatör, 15 usta, 20 güvenlik görevlisi 15 büro personeli, 30 ağır vasıta şoförü ile 25 E sınıfı şoför alacağını duyurdu.



"ÖNCE ÇIKARDIĞIN İŞÇİLERİ AL"

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da işçi alımlarını eleştirdi. Avcı, "Sayın Zeydan Karalar, göreve geldiği andan itibaren hep borçlardan yakındı, ilk icraatı ve devam eden dönemlerde de akılda kalıcı 'tek hizmeti' toplu işçi çıkışları oldu. 3 bine yakın emekçi işçi kardeşimiz kapı önüne kondu. Binlerce işçiyi işinden ederken borçların fazla olması gerekçe gösterildi. Madem işçiye ihtiyaç var neden çıkardın? Eğer yeni çalışana ihtiyaç varsa çıkarılan, mağdur edilen işçiler alınmalı, bu yanlıştan dönülmelidir" dedi.



BÜYÜK PROJELER YAPTI DA BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK?

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ekip çavuşuyken işime son verilen Ahmet Fethi Tümtaş, "İşçi çıkarırken önce bankamatikci dedi sonra belediye bu kadar işçi parasını ödeyemez diyerek işten çıkışlara bir kılıf buldu şimdi işçi alıyor. Kendi kendini yalanlayan bu davranışı Adanalıların vicdanına bırakıyorum. Her meclis toplantısında borçlanma yetkisi isteyen Karalar acaba işe alacağı işçilerin parasını nerden getirecek bunun içinde borçlanacak mı madem işçiye ihtiyacı vardı neden işçi çıkardın? 20 aydır büyük projeler yaptı da bizim mi haberimiz yok. Onun için mi işçi ihtiyacı doğdu ama görünürde bir çalışmada yok" dedi.