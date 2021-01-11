İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! 12 Ocak salı günü hava nasıl olacak?
İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a kar yağacak tarihi açıkladı. Milyonlarca İstanbullu beklediği kar yağışına bu hafta kavuşacak. Bu hafta içinde Balkanlar'dan giriş yapacak olan kar yağışı, bir gün sonra İstanbul'a uğrayacak. Meteoroloji İstanbul'a kar yağacak tarihi açıkladı.
Milyonların "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullular için müjdeli haberi verdi. Bu hafta içinde İstanbul'a kar yağacak. Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde tüm detaylar belli oldu. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı tarihi.
METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasında, İstanbul için kar uyarısı da yapıldı.
KAR BALKANLAR'DAN GİRİŞ YAPACAK
Kar yeniden Türkiye'ye giriş yapıyor. Özellikle Marmara bölgesinin beklediği kar yağışı önce Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'u vuracak. Balkanlar'dan gelecek olan kar yağışı cuma günü de devam edecek.
İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR
Milyonların beklediği kar yağışı 15 Ocak Cuma günü İstanbul ve Ankara'da olacak. İstanbul'a önce yağmurla karışık olarak gelecek olan kar yağışı, devamını da getirecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 13 derece olması beklenirken, kar etkisi altında olacak olan Ankara'da ise 3 derece olacak.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.
Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65 kilogram/metrekare) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15° Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C Az bulutlu ve açık