Türkiye son yıllarda terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarına imza atıyor. Sabancı suikastı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi gibi terör eylemlerini gerçekleştiren DHKP-C, terörle kararlı mücadele stratejiyle bitme noktasına geldi. Detaylar analiz haberimizde…