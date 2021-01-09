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Terör örgütü DHKP-C nasıl kurgulandı? DHKP-C'nin arkasında hangi ülkeler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2021 10:23
Güncelleme:09.01.2021 10:26
Türkiye son yıllarda terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük  başarılarına imza atıyor. Sabancı suikastı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi gibi terör eylemlerini gerçekleştiren DHKP-C, terörle kararlı mücadele stratejiyle bitme noktasına geldi. Detaylar analiz haberimizde…
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