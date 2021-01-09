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Terör örgütü DHKP-C nasıl kurgulandı? DHKP-C'nin arkasında hangi ülkeler var?
Türkiye son yıllarda terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarına imza atıyor. Sabancı suikastı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi gibi terör eylemlerini gerçekleştiren DHKP-C, terörle kararlı mücadele stratejiyle bitme noktasına geldi. Detaylar analiz haberimizde…