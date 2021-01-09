Eskişehir’de koronavirüs vakaları düştü! Mart ayından bu yana ilk kez...

Her gün müdahale ettikleri Covid- 19 hastalarının ardından 'Acaba bana da bulaştı mı?' endişesini daha az yaşadıklarını ve bunun psikolojik bir rahatlığı beraberinde getirdiğini kaydeden Dalar, "Kasım ayında had safhaya ulaşmıştı. Bu bizi çok yoruyordu, günlük vaka sayılarıyla beraber iş yükümüz de çok artmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vakalar düştü. Bizler de sağlık çalışanı olarak bir rahatlama yaşadık, nefes aldık diyebilirim. Tedbirlere uymaya devam etmezsek bu süreç yeniden tekrar edebilir. Ölümler aynı şekilde artmaya devam eder. Halkımızın önce kendi sağlığı, sonra çevredekilerin sağlığı için tedbirlere uymaya devam etmesini istiyoruz. Bu da bize olumlu bir şekilde yansıyacak. Sürekli Covid- 19 hastalarına müdahale ediyoruz, 'Bana da bulaşır mı, ben başkasına bulaştırır mıyım?' diye sürekli soruyordum. Bunun getirdiği bir tedirginlik vardı üzerimizde. Ama son günlerde bunun azalması bizi psikolojik olarak rahatlattı" dedi.