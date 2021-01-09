MİT tırları davasının firarisinin oyununu polis bozdu! Antalya'da sahte kimlikle yakalanmıştı!

HER ŞEYİ İNKAR ETTİ, "BİLMİYORUM" KARŞILIĞINI VERDİ

Anahtarın hangi daireye ait olduğu tespit edilse de Ö.M.G, akrabasına ait o dairede kalmadığını öne sürdü.

Emniyette kendisine yöneltilen tüm sorulara, "Bu konu hakkında bir şey diyemem. Bilmiyorum." yanıtını verdiği öğrenilen Ö.M.G'nin, saklandığı dönemde tanınmamak için saçlarını uzattığı, dışarıya çıkarken şapka ve maske taktığı ortaya çıktı.

Üzerinden çıkan anahtara ait dairedeki kişinin ifadesine başvurulduğu ve hakkında işlem yapıldığı belirtildi.